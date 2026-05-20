Путин на переговорах назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали официальные переговоры в Пекине. В начале беседы российский лидер назвал главу КНР дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку.

"Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг! Уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть", – сказал Путин.

Он напомнил, что 25 лет назад Россия и КНР подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который стал основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Сегодня отношения между двумя государствами вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, отметил Путин.

"Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов", – подчеркнул президент РФ.

По его словам, локомотивом экономического сотрудничества Москвы и Пекина является взаимодействие в сфере энергетики. В частности, РФ по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, даже на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Не менее активно развиваются и гуманитарные связи, добавил Путин. К примеру, вслед за успешно проведенными Годами культуры будут проведены Годы сотрудничества в сфере образования.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", – сообщил российский лидер Си Цзиньпину.

Сотрудничество РФ и Китая во внешнеполитических делах представляется одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Россия вместе с китайскими друзьями отстаивает культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, а также стремится к построению более справедливого демократического мироустройства, указал Путин.

"Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году, и со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года", – сообщил президент РФ.

Путин также пригласил Си Цзиньпина совершить визит в Россию в следующем году.

Российский президент прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.

Переговоры РФ и КНР проходят в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Перед началом встречи Си Цзиньпин поджидал Путина на площади, президент России приехал на своем "Аурусе".