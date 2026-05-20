Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:56

Политика

Охрана Пашиняна увела с митинга деда погибшего военного

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Охранники премьер-министра Армении Никола Пашиняна увели с предвыборного митинга пожилого мужчину, внук которого сгорел в армейской казарме. Об этом сообщает издание "Ишханутюн".

Во время митинга мужчина начал выкрикивать Пашиняну, напоминая ему о трагедии в селе Азат, произошедшей в январе 2023 года, когда 15 военных погибли во время пожара в казарме инженерно-саперной роты. После этого охрана премьера силой увела мужчину с мероприятия. Сам Пашинян заявил, что того подослали на митинг политические противники.

Ранее Пашинян накричал женщину, которая вступила с ним в дискуссию на встрече с избирателями. К премьеру Армении подошла армянка из Нагорного Карабаха, которая обвинила Пашиняна в том, что тот украл у нее родину, уничтожил молодое поколение, а также отнял детей и брата.

Тогда Пашинян вспомнил про "сбежавших" во время конфликта карабахцев, а также пригрозил "согнуть"и "уничтожить" политических противников, в том числе бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое поведение Пашиняна следствием недавних визитов в Армению президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика