Аварийные отключения электроснабжения произошли в Запорожской области

Аварийные отключения электроснабжения наблюдаются на территории Запорожской области. Они затронули значительную часть региона, сообщил глава области Евгений Балицкий.

"Критическая инфраструктура в рабочем режиме. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения", – добавил губернатор.

Ранее Балицкий сообщал о нарушении электроснабжения в Запорожской области после атак украинских военных. Объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания.

В конце апреля на Запорожской АЭС произошла кратковременная потеря внешнего электроснабжения. В период отсутствия подачи электроэнергии собственные нужды станции около часа обеспечивались за счет резервных дизель-генераторов, которые были включены в штатном режиме.