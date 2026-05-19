Крупный пожар на складе под Дмитровом локализован

Пожар на складе в Дмитровском районе Подмосковья локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В администрации Дмитровского муниципального округа уточнили, что угрозы для жилых домов и местных жителей нет. Сообщение о возгорании поступило около 21:00 19 мая.

Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Точные причины возгорания будут определены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы.

О крупном возгорании стало известно вечером 19 мая. Ведомство информировало, что площадь возгорания в селе Белый Раст достигла около 5 тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. К тушению привлекались порядка 50 человек и 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.