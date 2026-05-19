Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 20:38

Политика

Постпред КНР в ООН заявил о ведении Китаем теневой дипломатии в вопросе Украины

Фото: 123RF.com/sonjibroy

Пекин активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Москвой, Киевом и другими сторонами для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун на заседании Совбеза организации.

По словам дипломата, Китай настойчиво создает условия и формирует консенсус для мира. Кроме того, страна ведет обширную работу по урегулированию конфликта и надеется, что он вскоре закончится.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о тупике в переговорном процессе по Украине. Он указал, что Москва не увидела никаких сигналов от Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования.

Вместе с тем у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта, но конкретных сроков или ориентиров еще нет, уточнили в Кремле.

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Читайте также


политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика