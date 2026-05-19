Постпред КНР в ООН заявил о ведении Китаем теневой дипломатии в вопросе Украины

Пекин активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Москвой, Киевом и другими сторонами для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун на заседании Совбеза организации.

По словам дипломата, Китай настойчиво создает условия и формирует консенсус для мира. Кроме того, страна ведет обширную работу по урегулированию конфликта и надеется, что он вскоре закончится.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о тупике в переговорном процессе по Украине. Он указал, что Москва не увидела никаких сигналов от Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования.

Вместе с тем у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта, но конкретных сроков или ориентиров еще нет, уточнили в Кремле.