Собянин: Москва продолжает двигаться вперед, несмотря на внешнее давление

Фото: foto.mos.ru

Москва продолжает выполнять все намеченные программы, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил Сергей Собянин на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума "Есть результат!" партии "Единой России".

"За последние 5 лет, прошедших после тех выборов, мы прошли, проходим очень сложный период истории нашей страны и нашего города. Этот период начался с невиданной за последнее десятилетие, может и столетие, эпидемии, которая стала действительно серьезным, страшным испытанием", – сказал мэр.

Однако столица сумела обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь для москвичей. После пандемии город восстановил экономику и вывел ее на высокий уровень, указал глава города.

Вместе с тем Собянин отметил, что в последние годы страна живет в условиях СВО и жесточайших экономических санкций, однако Москва "не жалуется и не оправдывается". Столица выполняет все до одной программы, намеченные 5 лет назад.

Ранее мэр подчеркивал, что московская система цифрового здравоохранения является одной из самых продвинутых в мире. ЕМИАС продолжает оставаться основой платформы, объединяя более 25,3 миллиона электронных медицинских карт.

За прошедший год москвичи стали в 1,5 раза активнее использовать свои ЭМК для доступа к информации. На базе этой системы функционируют многочисленные сервисы, включая запись к врачу, просмотр результатов анализов, получение справок и рецептов, а также онлайн-консультации и мониторинг стационарного лечения.