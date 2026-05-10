10 мая, 10:46

Мэр Москвы

Собянин назвал цифровое здравоохранение Москвы одним из самых продвинутых в мире

Московская система цифрового здравоохранения является одной из самых продвинутых в мире. Об этом в МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ядром платформы остается ЕМИАС. В ней создано более 25,3 миллиона электронных медкарт, а число обращений москвичей к своим ЭМК за прошлый год выросло в полтора раза. На этой базе развернуты десятки сервисов: запись к врачу, результаты исследований, оформление справок и рецептов, дистанционное общение с врачами и отслеживание лечения в стационаре.

В прошлом году запустили ИИ-сервис, который формирует для врача сводку из карты пациента. В ней указаны предыдущие обращения, исследования, лекарства и вызовы скорой по профилю жалобы. Это высвободило свыше 600 тысяч часов рабочего времени.

Еще один инструмент – голосовой ассистент "Алиса". Через приложение "ЕМИАС.ИНФО" москвичи могут вносить показатели здоровья в ЭМК и управлять записями к врачу. В медкарте также появился заказ льготного питания в молочно-раздаточном пункте, результаты кардиотокографии и протоколы врачебных комиссий по ЭКО.

Отдельное направление получила лучевая диагностика. Врачам доступны свыше 60 сервисов компьютерного зрения по 45 клиническим направлениям. Они выявляют на снимках признаки рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и других патологий. По ряду направлений точность превышает 95%, а время описания снимка сократилось в среднем на 30%.

Цифровая трансформация московского здравоохранения началась в 2011 году с запуска ЕМИАС. Сегодня платформа объединяет все городские поликлиники и стационары, а московский опыт тиражируется в других регионах России.

Ранее Собянин рассказал, что каждый год в программах повышения квалификации принимают участие 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве открыт кадровый центр Депздрава, который координирует работу разных учебных центров и ординатур. Только за 2025-й в нем прошли обучение свыше 50 тысяч врачей.

