10 мая, 08:15

Общество

Облачная погода с дождем и до +17 градусов ожидается в Москве 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 10 мая, погода в Московском регионе будет облачной с прояснениями, также возможны дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, по области местами умеренный", – говорится в сообщении.

В Москве воздух прогреется до 14–16 градусов. В районах Подмосковья температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов тепла.

Ветер в течение дня сохранит восточное направление. Его скорость составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее эксперты рассказали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом 8 мая в столицу пришли "черемуховые холода". Ожидается, что они продлятся в городе только несколько дней и пройдут без снега, заморозков и ветра.

Постепенное потепление начнется в Москве после похолодания

