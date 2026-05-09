Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

09 мая, 20:10

Политика

Лукашенко прибыл на церемонию в Минске по случаю Дня Победы

Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал на церемонию возложения венков к монументу Победы в Минске. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Лукашенко участвует в данном мероприятии вместе с тремя сыновьями. От его имени к монументу был возложен венок, украшенный цветами белорусского флага. После этого была объявлена минута молчания.

Президент Белоруссии заявил, что День Победы является днем национальной гордости для страны. По его словам, местные граждане помнят и чтят тех, кто участвовал в освобождении республики.

"Мы помним наших солдат офицеров, белорусских партизан и подпольщиков", – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что республика сделает все возможное для сохранения мира, который был завоеван ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме того, белорусский лидер считает, что нужно возвращать на родину с чужбины останки советских воинов.

"Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности. Если мы не хотим войны. Наш долг – сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли", – отметил Лукашенко.

Лукашенко прилетел в Минск из Москвы, где он находился 8 и 9 мая. Он принял участие в торжествах по случаю Дня Победы, а также провел переговоры с Владимиром Путиным.

В рамках переговоров президенты РФ и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и иные темы. Путин во время встречи заявил, что Белоруссия является одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение принять участие в мероприятиях в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Он охарактеризовал данный праздник как добрый и светлый. Кроме того, белорусский лидер высказал мнение, что скоро политики будут проситься в Москву на парад на Красной площади в честь Дня Победы.

