Пять человек пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Разумное в Белгородской области. В результате пострадали пять человек, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

"<…> беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения", – сказал он.

Кроме того, на месте ЧП повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

В Минобороны России ранее сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня во время перемирия в зоне СВО свыше 8 970 раз. Также украинские военные продолжили наносить удары дронами и артиллерией по гражданским объектам в 18 регионах РФ.

С 00:00 8 мая украинские военные 1 173 раз обстреляли из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков позиции российских войск. Кроме того, они нанесли 7 151 ударов с использованием БПЛА.