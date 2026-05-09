Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

09 мая, 14:55

Актеры театров и участник СВО прочитали стихотворение Симонова для "Мосбилета"

Фото: MAX/"Мосбилет"

Актеры столичных театров и участник СВО в День Победы прочитали стихотворение фронтового корреспондента Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь…". Видеозапись опубликована в канале платформы "Мосбилет" в MAX.

"Стихотворение переписывали от руки, отправляли с фронта, учили наизусть. Строки "Жди меня, и я вернусь…" стали не просто словами – клятвой, надеждой, способом выжить. Сегодня они звучат снова", – говорится в сообщении.

Стихотворение стало символом Великой Отечественной войны. Симонов написал его в самые тревожные месяцы 1941 года, оно посвящено его любимой женщине – актрисе театра и кино Валентине Серовой.

Москва отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в городе 9, 10 и 11 мая пройдут сотни мероприятий. В театрах Москвы гости смогут посетить спектакли и экскурсии, в основу которых легли реальные события военных лет.

Различные мероприятия также проходят в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском парке, саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники" и 50-летия Октября, а также в Государственном музее обороны Москвы, музее-панораме "Бородинская битва" и кинопарке "Москино".

