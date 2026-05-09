Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 09:37

Город

Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы пройдут по всей Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе 9, 10 и 11 мая пройдут сотни праздничных мероприятий, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, на ВДНХ, площадях Дорогомиловская Застава и Триумфальной можно увидеть флаги, обрамляющие 11-метровые звезды Победы. А в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере мультимедийные конструкции транслируют поздравительные открытки. Кроме того, на городских площадях открыты тематические фотозоны "Победа!" и "9 Мая".

Столичный транспорт также украшен российскими триколорами и изображениями герба Москвы. В метро можно будет увидеть прямые трансляции парада Победы.

Московские парковки 9 и 11 мая доступны бесплатно, 10 мая они будут работать в воскресном режиме. Однако на отдельных улицах в центре города движение транспорта временно ограничат.

Для удобства пассажиров на весь период праздников назначили почти 50 дополнительных пригородных поездов. Также на особый график работы перешли и социальные учреждения столицы.

Обширную культурную программу подготовили в парках и музеях Москвы. Различные мероприятия проходят в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе Воронцово, Измайловском парке, саду имени Н. Э. Баумана, ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники" и 50-летия Октября, а также в Государственном музее обороны Москвы, музее-панораме "Бородинская битва" и кинопарке "Москино".

Вместе с тем на площадках проекта "Музыка в метро" звучат песни военных лет. На Северном речном вокзале выступают артисты и диджеи.

Кроме того, в театрах Москвы 9 и 10 мая гости смогут посетить спектакли и экскурсии, в основу которых легли реальные события военных лет. В свою очередь, музей транспорта Москвы подготовил мероприятия, которые пройдут 10 и 11 мая в павильоне № 26 на ВДНХ.

Полная афиша мероприятий опубликована на страницах спецпроекта.

Всего для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. В честь 81-й годовщины Победы мероприятия пройдут во всех административных округах столицы.

Программа "Живое эхо Великой Победы" пройдет на ВДНХ

Читайте также


городтранспортДень Победы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика