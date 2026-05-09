09 мая, 09:46

Fox 8: На НПЗ в штате Луизиана произошел мощный взрыв и пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв – СМИ

Фото: 123RF.com/narongritsr

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining, который принадлежит компании PBF Energy, произошел в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Представители НПЗ заявили, что взрыв прогремел возле одного из рабочих блоков. Свидетели происшествия разместили в соцсетях кадры густого черного дыма и огня, их было видно за несколько километров от завода. Спустя время пожар удалось потушить.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва выясняются.

Ранее в Китае 21 человек погиб в результате взрыва на заводе фейерверков. Еще 61 сотрудник получил ранения.

После ЧП председатель КНР Си Цзиньпин поручил в кратчайшие сроки провести расследование причин взрыва. Вскоре правоохранители задержали ответственное лицо на предприятии.

