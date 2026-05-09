Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы

Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы.

Глава государства назвал День Победы священным праздником для страны.

"Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее родины", – заявил Путин.

По словам российского президента, забота об отчизне объединяет всю Россию. Он также отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Кроме того, Путин указал, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, а также спас страну и весь мир. По его словам, русские солдаты понесли колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы ВОВ. Они стали "воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности", подчеркнул президент РФ.

"Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений", – добавил российский лидер.

Он также обратил внимание, что нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить страну и ее ресурсы, а также истребить и поработить ее многонациональный народ. Однако, по словам Путина, гитлеровцы не учли силу духа советского народа, когда собирались устроить геноцид всех наций Советского Союза.

"Русский характер и сила духа с особой мощью проявляются в трудные времена. Мужество и жертвенность русского народа возвышали его над врагом в годы Великой Отечественной войны, укрепляли веру в Победу", – подчеркнул президент РФ.

Путин назвал делом чести для россиян сохранение памяти о событиях ВОВ. Он также указал, что преданность Родине является высшей правотой, которая может сплотить миллионы граждан. Это, по его словам, доказал подвиг народа СССР, который вдохновляет участников СВО.

Глава государства обратил внимание, что сейчас бойцы спецоперации противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО. Однако, по его словам, несмотря на это, участники СВО идут вперед. Он добавил, что победа в зоне боевых действий куется и на поле боя, и в тылу.

Президент отметил, что залогом успеха является моральная и нравственная сила РФ, отвага и доблесть, а также сплоченность русского народа и способность выдержать все испытания.

"Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России", – подчеркнул Путин.

Российский лидер также обратил внимание, что рядом с российскими воинами находятся рабочие и конструкторы, инженеры, ученые и изобретатели, которые продолжают традиции своих предшественников. Они, опираясь на современный боевой опыт, разрабатывают передовые и уникальные образцы вооружения, а также разворачивают их массовое производство.

"Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России", – отметил Путин.

Глава государства также назвал начало ВОВ одной из самых скорбных и трагических дат в истории России. В честь 9 Мая российский лидер объявил минуту молчания в память о героях войны.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем впервые не принимают участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. В составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ.

