Парад Победы на Красной площади завершился полетом авиации

09 мая, 10:50

Общество

Парад Победы на Красной площади завершился полетом авиации

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве завершился полетом авиации. Над Красной площадью пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Замкнули парадный строй штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора.

В этом году в параде не принимали участие военная техника и парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Также парадом впервые командовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев.

Во время парада салютный дивизион Московского военного округа (МВО) имени маршала артиллерии В. М. Михалкина произвел 11 артиллерийских залпов из 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. По словам президента, забота об отчизне объединяет всю Россию.

Российский лидер также отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.

Ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности. Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице.

