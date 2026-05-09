Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 11:30

Политика

Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву

Фото: whitehouse.gov

Американская сторона готова отправить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он также поддержал возможное продление перемирия между Россией и Украиной.

"Думаю, что все довольны. <...> Посмотрим, что произойдет дальше", – подчеркнул Трамп.

Помимо этого, глава Белого дома выступил за значительное продление перемирия между Москвой и Киевом, указав на необходимость расширить режим прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

Ранее российская сторона согласилась на предложение Трампа о перемирии с 9 по 11 мая, а также о проведении в этот период обмена пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу". Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом.

Ушаков отметил, что инициатива идет в развитие разговора Владимира Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля. Помощник президента РФ также назвал важным то, что предложение о перемирии и обмене пленными приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы над нацизмом.

Перемирие в зоне СВО по приказу Путина началось с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика