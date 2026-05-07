Праздничное перемирие в зоне СВО вступит в силу с 00:00 8 мая

Россия объявляет праздничное перемирие в зоне СВО с 00:00 8 мая по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Такое решение принято верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ Владимиром Путиным в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В частности, в указанный срок все группировки российских войск в зоне СВО прекратят боевые действия. Кроме того, ракетные войска и артиллерия не будут наносить удары по местам дислокации украинских военных, а также по инфраструктурным объектам, связанным с военно-промышленный комплексом (ВПК) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Приостановят в том числе атаки высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования и БПЛА.

В Минобороны призвали Киев последовать примеру Москвы. Также ведомство предупредило, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках Украины атаковать города и объекты на территории РФ армия страны даст "адекватный ответ".

Помимо этого, министерство напомнило, что в случае, если Украина будет пытаться сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим мирных граждан, которые проживают в украинской столице, а также сотрудников иностранных диппредставительств попросили своевременно покинуть город.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар с помощью БПЛА по параду 9 мая. Однако позднее он объявил, что вводит режим тишины, который будет действовать с 00:00 6 мая.

Притом Киев сам нарушил данное обещание, ударив по Джанкою в Крыму ночью 6-го числа. В результате атаки погибли 5 человек.

