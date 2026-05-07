Энтомолог Каширский посоветовал обрабатывать дачные участки от клещей в пиковый сезон

Пик сезонной активности клещей начался в средней полосе России, предупредили биологи. Сколько он продлится и как защитить себя и домашних животных от укусов, разбиралась Москва 24.
Эффективная защита
Пик активности иксодовых клещей наступил в средней полосе России, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По словам специалиста, процесс происходит после полного таяния снега и подсыхания почвы. Также он уточнил, что период максимальной активности клещей уже начался и в центральных регионах.
Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили, что обитающие в России клещи способны переносить вирусы Мукава и Нуомин ("Лесное"), а также Бейджи найроварус. Все они были выявлены на северо-западе страны. Патогенны эти вирусы или нет, должны показать исследования, заявили в ведомстве.
Ранее биолог Дмитрий Сафонов также заявил, что в России зафиксировано нашествие гигантских клещей рода Хиаломма. По словам эксперта, данные представители членистоногих являются настоящими охотниками: скорость их передвижения в разы выше, чем у привычных особей, которые чаще всего встречаются в Подмосковье.
В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 рассказал о важности своевременной вакцинации от клещевого энцефалита. В целом чем раньше человек сделает прививку, тем эффективнее будет защита, поскольку иммунитет сохраняется примерно год, после чего требуется ревакцинация.
"Оптимально проводить процедуру до начала таяния снега и потепления – в зависимости от региона это может быть конец февраля или март: для формирования полноценной защиты после прививки требуется не менее 14 дней", – пояснил он.
Однако даже если укус произошел раньше вакцинации, она все равно окажет поддержку организму и поможет легче перенести возможное заболевание, подчеркнул врач.
"При этом не каждый клещ является переносчиком заболеваний: чтобы знать наверняка, после укуса рекомендуется сдать его на анализ в лабораторию", – добавил он.
Если клещ впился в кожу, стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение – там процедуру извлечения проведут профессионально, посоветовал Кондрахин.
Страховка от клеща
Энтомолог Александр Каширский напомнил в разговоре с Москвой 24, что клещи проявляются в течение всего теплого времени года, однако их численность и активность зависят от погодных условий конкретного сезона.
По словам специалиста, выделяются два основных пика: с мая по июнь и с августа по сентябрь.
"С похолоданием число случаев укусов снизится, но риск встречи сохраняется вплоть до ноября, пока не выпадет первый снег", – рассказал Каширский.
Эксперт подчеркнул, что главное – это грамотная защита, причем как для людей, так и для питомцев. Для кошек и собак есть специальные таблетки, действия которых хватает примерно на три месяца. Также существуют жидкие средства для нанесения на холку, обладающие отпугивающим действием.
В борьбе с клещами также стоит использовать и репелленты. Самые эффективные – те, которые наносятся на одежду, а не на тело: они обладают сильным отпугивающим действием.
"Внешне, просто посмотрев на клеща, определить, является ли он переносчиком заболеваний, никак нельзя – нужно сдавать его на анализ. Но это необходимо делать только с тем членистоногим, который уже укусил: тот, кто просто ползает по одежде или телу, не может заразить", – рассказал эксперт.
Каширский также посоветовал оформить страховку при частом посещении регионов, где регулярно регистрируется активность этих членистоногих. В зависимости от вариантов, в нее входят исследование клеща, необходимые анализы, консультации врачей, лечение и другие опции.
"Дачная территория также является потенциально опасной. Чтобы минимизировать риск, рекомендуется регулярно скашивать траву и не допускать образования густых зарослей, так как в таких местах клещи встречаются чаще всего. Важно также контролировать численность грызунов (мышей, крыс), поскольку они являются переносчиками клещей", – разъяснил он.
Помимо этого, для защиты участка можно обратиться в профильные службы, которые проводят обработку, распыляя на территории специальные вещества.