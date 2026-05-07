Энтомолог Каширский посоветовал обрабатывать дачные участки от клещей в пиковый сезон

Пик сезонной активности клещей начался в средней полосе России, предупредили биологи. Сколько он продлится и как защитить себя и домашних животных от укусов, разбиралась Москва 24.

Эффективная защита

Пик активности иксодовых клещей наступил в средней полосе России, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам специалиста, процесс происходит после полного таяния снега и подсыхания почвы. Также он уточнил, что период максимальной активности клещей уже начался и в центральных регионах.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили, что обитающие в России клещи способны переносить вирусы Мукава и Нуомин ("Лесное"), а также Бейджи найроварус. Все они были выявлены на северо-западе страны. Патогенны эти вирусы или нет, должны показать исследования, заявили в ведомстве.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов также заявил, что в России зафиксировано нашествие гигантских клещей рода Хиаломма. По словам эксперта, данные представители членистоногих являются настоящими охотниками: скорость их передвижения в разы выше, чем у привычных особей, которые чаще всего встречаются в Подмосковье.

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 рассказал о важности своевременной вакцинации от клещевого энцефалита. В целом чем раньше человек сделает прививку, тем эффективнее будет защита, поскольку иммунитет сохраняется примерно год, после чего требуется ревакцинация.

"Оптимально проводить процедуру до начала таяния снега и потепления – в зависимости от региона это может быть конец февраля или март: для формирования полноценной защиты после прививки требуется не менее 14 дней", – пояснил он.

Однако даже если укус произошел раньше вакцинации, она все равно окажет поддержку организму и поможет легче перенести возможное заболевание, подчеркнул врач.

"При этом не каждый клещ является переносчиком заболеваний: чтобы знать наверняка, после укуса рекомендуется сдать его на анализ в лабораторию", – добавил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Важно помнить, что при обнаружении присосавшегося клеща категорически не рекомендуется извлекать его руками, пинцетом или с помощью нанесения на него растительных масел. Подобные действия могут привести к сдавливанию или раздавливанию членистоногого, что значительно увеличивает риск инфицирования человека патогенами, содержащимися в слюнных железах и желудке клеща.

Если клещ впился в кожу, стоит незамедлительно обратиться в медицинское учреждение – там процедуру извлечения проведут профессионально, посоветовал Кондрахин.

Страховка от клеща

Энтомолог Александр Каширский напомнил в разговоре с Москвой 24, что клещи проявляются в течение всего теплого времени года, однако их численность и активность зависят от погодных условий конкретного сезона.

По словам специалиста, выделяются два основных пика: с мая по июнь и с августа по сентябрь.

"С похолоданием число случаев укусов снизится, но риск встречи сохраняется вплоть до ноября, пока не выпадет первый снег", – рассказал Каширский.

Эксперт подчеркнул, что главное – это грамотная защита, причем как для людей, так и для питомцев. Для кошек и собак есть специальные таблетки, действия которых хватает примерно на три месяца. Также существуют жидкие средства для нанесения на холку, обладающие отпугивающим действием.





Александр Каширский энтомолог Что касается защиты людей, то при походе на природу или в лес рекомендуется надевать закрытую длинную одежду, а также заправлять штаны в носки – это препятствует попаданию клеща сразу на тело. Членистоногие нападают с небольшой высоты (примерно уровень колена), не прыгают с деревьев, а сидят в траве. Поэтому после прогулки по лесу важно осмотреть себя, чтобы избежать укуса.

В борьбе с клещами также стоит использовать и репелленты. Самые эффективные – те, которые наносятся на одежду, а не на тело: они обладают сильным отпугивающим действием.

"Внешне, просто посмотрев на клеща, определить, является ли он переносчиком заболеваний, никак нельзя – нужно сдавать его на анализ. Но это необходимо делать только с тем членистоногим, который уже укусил: тот, кто просто ползает по одежде или телу, не может заразить", – рассказал эксперт.

Каширский также посоветовал оформить страховку при частом посещении регионов, где регулярно регистрируется активность этих членистоногих. В зависимости от вариантов, в нее входят исследование клеща, необходимые анализы, консультации врачей, лечение и другие опции.

"Дачная территория также является потенциально опасной. Чтобы минимизировать риск, рекомендуется регулярно скашивать траву и не допускать образования густых зарослей, так как в таких местах клещи встречаются чаще всего. Важно также контролировать численность грызунов (мышей, крыс), поскольку они являются переносчиками клещей", – разъяснил он.

Помимо этого, для защиты участка можно обратиться в профильные службы, которые проводят обработку, распыляя на территории специальные вещества.

