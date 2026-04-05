Врач Кулова назвала россиян, которым стоит пройти вакцинацию от клещевого энцефалита

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, поражающих в том числе центральную нервную систему, предупредили эксперты. Один из способов защиты от последствий укуса – это прививка. Подробнее – в материале Москвы 24.
Вакцинироваться в холод
Энцефалит – инфекционное заболевание, которое может привести к поражению центральной нервной системы. Его переносчиком являются клещи, чей период активности приходится на конец весны и начало летнего сезона, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Частые жалобы на укусы появляются сразу после начала активного цветения и появления первой травы, когда люди массово выезжают на природу", – уточнила она.
Поэтому подготовку необходимо проводить заранее: первую прививку от клещевого энцефалита ставят в осенне-зимний период, вторую дозу вводят весной и только спустя две недели после этого формируется иммунитет, отметила терапевт.
Также при необходимости можно провести вакцинацию по экстренной схеме: две прививки с разницей в две недели. Через 14 дней после последнего укола человек может считаться защищенным. Иммунитет будет не совсем полным, но достаточным, чтобы снизить риск заражения, пояснила Чернышова.
При ускоренной схеме уровень защиты составляет более 80%, при полной – от 96%. Однако в любом случае прививка предотвратит тяжелые формы энцефалита, приводящие к параличу и инвалидности, подчеркнула терапевт.
"Важно понимать, что лекарства от клещевого энцефалита нет. Самый эффективный способ защитить себя от вируса – сделать прививку. Также в этом случае нет коллективного иммунитета. Это всегда только личная ответственность – вакцинироваться или нет", – отметила специалист.
В свою очередь, аллерголог-иммунолог, инфекционист Екатерина Кулова напомнила, что первые клещи просыпаются, когда снежный покров только начинает сходить и появляется первая плюсовая температура. В большей части российских регионов это обычно третья декада марта. Врач рекомендовала ставить прививки тем, кто часто проводит время в местах обитания клещей – парках, лесах, на территории за городом.
По словам эксперта, вакцину от клещевого энцефалита можно ставить с 12 месяцев, однако важно делать ее только абсолютно здоровому человеку.
При диагностированных заболеваниях и недомоганиях прививка откладывается до полного выздоровления, обычно на 1 месяц. Также противопоказаны вакцины от клещевого энцефалита в период беременности и кормления грудью, добавила специалист.
Одежда защитит?
Прививка от вируса энцефалита может спровоцировать местные побочные эффекты, добавила терапевт Чернышова. Например, место введения вакцины может покраснеть, допустим небольшой зуд. Эти симптомы проходят за пару дней. В случае усиления боли или ухудшения самочувствия следует обратиться к врачу.
При этом прививка защитит только от клещевого энцефалита, однако эти паукообразные переносят и другие заболевания, например одно из самых опасных – боррелиоз, или болезнь Лайма (инфекция, вызываемая бактериями Borrelia, приводит к поражению кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем). Поэтому перед походом в лес важно соблюдать правила безопасности, добавила врач.
Одежда должна полностью покрывать тело, длинные брюки следует по возможности заправить в ботинки или носки. Верх должен быть обязательно с длинными рукавами и плотными манжетами, чтобы клещам было сложно добраться до кожи. Не стоит забывать про головной убор.
Важно раз в 20–30 минут останавливаться во время прогулки по лесной зоне и осматривать себя, чтобы успеть заметить клеща. Также можно пользоваться аэрозолями, отпугивающими насекомых, заключила эксперт.