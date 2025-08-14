Врач Людмила Лапа: лечение от аллергии нужно начинать за полгода до нового сезона

Поздняя осень – подходящий сезон для начала лечения от аллергии, напомнили врачи. Разберемся, какие методы наиболее действенные и как выбрать терапию.

Проявляется в любом возрасте

Самые распространенные сезонные аллергены, в том числе осенью, – это пыльца деревьев, сорных и злаковых трав, а также плесень. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

"В начале сентября у нас еще цветут сорные травы – лебеда, полынь, амброзия. Когда начинает падать листва, повышается концентрация аллергенов плесени в воздухе", – объяснила она.





Елена Москаева аллерголог-иммунолог Симптомы сезонной аллергии классические – это риноконъюнктивит, который характеризуется чиханием, зудом в носу и заложенностью носа, слезотечением. У некоторых пациентов может быть более тяжелая форма, например, приступы удушья, кашля.

Аллергия может проявиться в любом возрасте, вне зависимости от того, были ли ее симптомы в детстве или нет.

"При аллергии иммунная система работает очень активно, но неправильно. Часто реакция возникает у тех детей, у которых родители-аллергики – это генетическая предрасположенность. При этом она может дебютировать в любом возрасте, но у детей и у молодых людей это случается чаще, чем у тех, кому за 40", – сказала Москаева.

Эксперт предупредила, что в ряде случаев у пациентов сначала из года в год усиливается интенсивность симптомов, а затем расширяется сезон аллергии. Например, изначально организм реагирует только весной, после – весной и летом, а затем к списку добавляется и осень, заключила врач.

Как избавиться?

Иммунолог, аллерголог и терапевт Людмила Лапа отметила, что в некоторых случаях реакция на пыльцу может усугубиться – это происходит в результате перекрестной аллергии.

"Например, если у человека есть реакция на амброзию, то из-за перекрестной аллергии организм может отреагировать на подсолнечное масло и на продукты, которые его содержат. В таком случае важно ограничить их прием и перейти, например, на оливковое. И так с каждым видом – нужно избавиться от того белка, который содержится в источнике аллергии", – подчеркнула врач.



Людмила Лапа иммунолог, аллерголог, терапевт Многие считают, что аллергия не лечится, но это не так. Существует два базовых направления – это симптоматическая терапия и аллерген-специфическая иммунотерапия – АСИТ. Ее нужно начинать заранее, примерно за полгода до сезона аллергии, чтобы к нему уже получить какой-то эффект.

При АСИТ иммунную систему учат воспринимать аллерген иначе, чем источник опасности, вводя его нетипичным способом – например, под язык или в виде инъекций. Терапия длится порядка 3–5 лет, и за это время клетки иммунной системы перестают воспринимать аллерген как нечто опасное. По окончании лечения симптомы аллергии сводятся к нулю и не проявляются на протяжении 5–15 лет, объяснила Людмила Лапа.

Еще один метод – аутолимфоцитотерапия. Его суть в том, что из венозной крови пациента выделяют его собственные иммунные клетки – лимфоциты, после чего дробно вводят их под кожу. Как отметила врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, такой способ помогает при всех видах аллергии.

При этом врач Елена Москаева посоветовала в любом случае правильно готовиться к выходу на улицу.

"Например, если есть аллергия на плесневый грибок, то когда на улице влажно и преет листва, не стоит гулять по лесу. После прогулки по улице в момент, пока еще есть пыльца, нужно помыться, промыть нос, глаза, прополоскать рот, на ночь помыть голову. Желательно постирать одежду, в которой совершалась прогулка, – это поможет уменьшить контакт с аллергеном", – объяснила она.

Также стоит уделить внимание иммунитету, поскольку он оказывает влияние на степень восприятия аллергена организмом.

"Для того, чтобы иммунная система работала нормально, нужно не забывать про физическую нагрузку – это минимум 150–300 минут умеренной активности в неделю. Также огромное влияние оказывает качественный сон, плюс нужно бороться со стрессом, например, медитировать, расслабляться, работать с психотерапевтом", – отметила Москаева.

Она также порекомендовала уделить особое внимание питанию: в рационе должны содержаться основные витамины и микроэлементы. В день необходимо съедать около 400–600 граммов фруктов и овощей, а также кисломолочные продукты и жирные сорта рыбы, заключила она.