В России могут повысить скорость передвижения по некоторым дорогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин высказался за повышение максимально допустимой скорости езды по некоторым автодорогам, передает радио КП.

Как считает Понарьин, такое решение обеспечит комфорт и удобство для водителей. Замначальника ГАИ отметил, что они не будут сталкиваться с необходимостью искать другой режим движения.

Кроме того, в России могут закрепить приоритет электронных знаков и табло перед стационарными указателями. Например, водителям нужно будет соблюдать требования табло об ограничении скорости без оглядки на стационарные знаки.

В правила могут внести также минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы обеспечить участникам движения безопасность совершения обгона.

Ранее МВД подготовило поправки в ПДД, в рамках которых могут разрешить предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным. Если изменения примут, то водители смогут использовать штрихкод в мессенджере MAX для предъявления водительского удостоверения и СТС.

