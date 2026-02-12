17 известных брендов подушек не прошли проверку Роскачества

Фото: 123RF.com/kettaphoto

Роскачество проверило подушки с наполнителем из гусиного и утиного пуха и пера 17 торговых марок по 60 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. По итогам исследования нарушения обнаружены у всей продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

По данным Роскачества, наиболее распространенной проблемой стала недостоверная информация о составе наполнителя. В ряде случаев при заявленных 100% пуха фактически обнаруживалось минимальное его количество. Также вместо натурального наполнителя эксперты находили рубленое перо, ворс и ломаные перья.

Кроме того, заявленный гусиный пух часто заменяли утиным или перьями других птиц. У подушки торговой марки Good Sleep наполнитель оказался полностью синтетическим при заявленном натуральном составе. В результате проверки рейтинг товара был обнулен.

Эксперты также выявили нарушения по показателям безопасности. В том числе зафиксировано превышение индекса токсичности у продукции ТМ Ist'ok – показатель составил 155,4%.

В ряде изделий выявлено превышение выделения химических веществ в воздушную среду, включая ацетальдегид (Medsleep, Sofi De Marko, Ist'ok, AlViTek), метанол (Ist’ok, Dargez) и н-бутанол (Trud, Belpol, Sofi De Marko, AlViTek). По оценке экспертов, такие вещества могут негативно влиять на качество воздуха в помещении.

Повышенное содержание пыли обнаружено у 16 торговых марок, в том числе у поставщиков "Легкие сны", Ascona, "Волжский пух", Belpol, Ist'ok, Dargez, AlViTek, Belashoff.

Кроме того, фрагменты пылевых клещей найдены в подушках семи брендов. Несоответствия требованиям ГОСТ по этим показателям выявлены, в частности, у продукции "Легкие сны", Dargez и AlViTek.

Кроме того, у ряда товаров зафиксирован недостоверный состав ткани чехла. Вместо заявленного хлопка ("тик") фактически обнаруживался полиэстер, в отдельных случаях – до 100%. Также эксперты выявили несоответствия размеров изделий маркировке, высокую пухопроницаемость у девяти брендов и отсутствие информации о массе наполнителя у части продукции.

При этом исследование показало и ряд положительных результатов. Например, у всех подушек зафиксирована устойчивость окраски тканей и достаточная прочность, отсутствовал посторонний запах, а показатели влажности и уровня pH соответствовали нормам. Большинство изделий также подтвердили заявленную массу наполнителя.

Информация о выявленных нарушениях направлена производителям и контролирующим органам. Мониторинг категории, как уточняется, будет продолжен.

Ранее эксперты Роскачества проверили китайские шины на предмет их канцерогенной опасности. Ключевым параметром проверки стало содержание высокоароматических масел. В итоге в некоторых образцах специалисты нашли превышение показателей в 3, 5 и даже 7 раз. Исследованные российские образцы, в свою очередь, полностью соответствуют национальному стандарту.