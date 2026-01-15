Роскачество выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок

Фото: 123RF.com/patrickdaxenbichler

Ни один из 20 образцов светодиодных ламп от самых популярных в РФ марок не прошел проверку по всем показателям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Лампы должны соответствовать постановлению правительства РФ от 24 декабря 2020 года № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения". По результатам исследования ни одна лампа ему не соответствует", – объяснили в Роскачестве.

Исследование проводилось по 13 показателям энергетической эффективности, свойств изделия и достоверности маркировки. Эксперты проверили 18 торговых марок, чьи товары производятся в Китае: Hesler, Smartbuy, Feron, In Home, Leek, "Космос", Ecola, "Фотон", Camelion, "ЭРА", "Онлайт", Gauss, "Ресанта", "Старт", Ergolux, Navigator, Tokov и Osram. Товары еще двух марок выпускаются в России – Bellight и "Ашан".

По данным Роскачества, не соответствуют маркировкам показатели светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, "Космос", "ЭРА"," Онлайт", Bellight, "Старт", Ergolux, "Ашан" и Tokov. Согласно требованиям, истинное значение потока не должно быть меньше заявленного свыше чем на 10%.

Также эксперты проверили световую отдачу, которая говорит об эффективности лампы. По этому критерию несоответствие выявлено лишь у лампы от Ergolux. Неправильная цветовая температура найдена в товарах от брендов Hesler, Smartbuy и Feron. В это же время лампа Ergolux имеет высокий коэффициент пульсации в 50% при норме до 10%.

Другим важным показателем является коэффициент мощности светодиодной лампы. Но ни один из протестированных образцов не смог достичь показателей, указанных в обязательных требованиях.

"Лампы расходуют примерно половину энергии впустую", – добавили в Роскачестве.

В это же время эксперты не нашли каких-либо проблем с надежностью ламп. Все они успешно испытаны при температуре в 25 градусов мороза и выдержали 15 тысяч циклов включения–выключения, а также смогли непрерывно работать в течение тысячи часов.

"Это означает, что лампы физически работоспособны, но их реальные характеристики часто не соответствуют заявленным", – заключили в организации.

Выявленные факты говорят о том, что в РФ необходимо ввести обязательную цифровую маркировку подобной продукции. В Роскачестве напомнили, что в 2023–2024 годах в стране проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции при помощи "Честного знака". Ожидается, что с 1 мая 2026 года такая маркировка станет обязательной.

Ранее эксперты Роскачества проверили китайские шины на предмет их канцерогенной опасности. Ключевым параметром проверки стало содержание высокоароматических масел. В итоге в некоторых образцах специалисты нашли превышение показателей в 3, 5 и даже 7 раз. Исследованные российские образцы, в свою очередь, полностью соответствуют национальному стандарту.

