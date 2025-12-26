Роскачество предупредило об опасности китайских шин

Фото: 123RF.com/fromvision

Проверенные Роскачеством китайские шины содержат опасные масла с превышением нормы в 3,2–7,7 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование организации.

Эксперты изучили автомобильные шины на предмет их канцерогенной опасности. Ключевым параметром проверки стало содержание высокоароматических масел. Это основной источник опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Для исследования отобрали 10 образцов российских и китайских шин по основному показателю ГОСТа – процентному содержанию "водородов области залива". По стандарту норма составляет не более 0,25%.

Превышение показателей выявили в таких марках, как:



GoForm AT01 – 0,79% (превышение в 3,2 раз);

Kustone Quiet Q7 – 1,10% (превышение в 4,4 раз);

Ovation VI-682 – 1,26% (превышение в 5 раз);

Sunfull SF-688 – 1,31% (превышение в 5,2 раз);

Mirage MR-162 – 1,88% (превышение в 7,5 раз);

Hifly HF201 – 1,93% (превышение в 7,7 раз);

Исследованные российские образцы, в свою очередь, полностью соответствуют национальному стандарту. Это Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV, Kama NU-301. В них показатель не превышает 0,25%.

Источником опасности в шинах являются дешевые высокоароматические масла, используемые для удешевления производства, объяснили в Роскачестве. Например, в них содержится бензапирен, который признан канцерогеном. Вредные вещества вместе с частицами шин попадают в воздух и водоемы, а также оседают возле дорог.

Помимо этого, шины после переработки могут использоваться для покрытия детских площадок или в качестве добавки в асфальт, из-за чего продолжается нанесение вреда окружающей среде.

При выборе шин важно обращать внимание на продукцию, которая изготовлена в соответствии с ГОСТом, подчеркнули эксперты. Низкая цена, в свою очередь, может быть признаком использования сырья, опасного для здоровья.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал, что кроме замены шин, с наступлением холодов необходимо провести полную диагностику автомобиля. В частности водителям рекомендуется проверить уровни всех технических жидкостей. Речь идет об антифризе, тормозной жидкости и маслах. Они должны соответствовать рекомендациям производителя.

