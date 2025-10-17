Эксперт Блинкин раскритиковал идею обязать салоны продавать машины на сезонной резине

Российских автодилеров могут обязать продавать автомобили на сезонной резине. По словам экспертов, в настоящее время салоны имеют право отдавать клиентам машины на летних шинах даже зимой. Нужны ли такие меры и как они отразятся на потребителях, расскажет Москва 24.

"Экзотическое решение"

Автосалоны могут обязать продавать машины на сезонной резине. Соответствующее письмо в Минпромторг направил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, на сегодняшний день дилеры продают авто с одним комплектом шин, даже если он не подходит по сезону. Из-за этого автомобилистам при покупке авто на неподходящей резине приходится нарушать ПДД, отметили авторы инициативы. При этом сотрудники некоторых салонов якобы пользуются этим, чтобы продать дополнительный комплект и навязать услуги шиномонтажа по завышенным ценам. Кроме того, автомобили с пробегом зачастую продаются с изношенными покрышками, добавили в союзе.

Однако инициативу НАС в беседе с Москвой 24 раскритиковал научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Я не понимаю смысла этой инициативы. По-моему, это вмешательство в рыночные отношения – совершенно экзотическое решение, смысла которого я искренне не понимаю. Это все равно что обязать обувной магазин продавать летом тапочки, а зимой – валенки.

По мнению эксперта, отношения автосалонов и клиентов не требуют внешнего регулирования. В вопросе покрышек покупатели сами могут договориться с продавцами, добавил Блинкин.

"Ставят самые дешевые колеса"

Автоэксперт Андрей Ломанов отметил в беседе с Москвой 24, что на сегодняшний день большинство автосалонов уже продают автомобили на сезонной резине.

"Клиент может уехать на новой машине зимой на летних шинах, но такие случаи обычно связаны с недобросовестными салонами. Бывают спекуляции, когда предлагают поставить шины втридорога, но это исключение из правил. В глобальной дилерской сети такого не допустят: подобные ситуации возникают в "местячковых" салонах, которые торгуют серым продуктом или б/у автомобилями, выступая как перекупщики", – отметил Ломанов.

В то же время если и вводить такие инициативы, то точно не на федеральном уровне, убежден специалист.

"Поголовное введение требований к шинам маловероятно, поскольку Россия – страна с разными климатическими зонами. Нельзя предъявлять одинаковые требования к салону в Красноярске и Краснодаре: в одном случае снег выпадает рано, в другом его не бывает почти вообще", – отметил Ломанов.





Андрей Ломанов автоэксперт Другое дело – обязать продавать машины на зимней резине в определенных регионах. Это возможно, но законодательно сложно реализовать, и точно не в этом сезоне.

По мнению Ломанова, в случае принятия таких нововведений стоимость автомобилей не изменится, поскольку цены на зимние и летние шины примерно одинаковые.

"Если и будет увеличение цен на машины, то в рамках стоимости шиномонтажа, балансировки и работы механика", – добавил он.

При этом автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что дилеры в случае такого принуждения могут сэкономить.

"Автор инициативы указывает, что продажа автомобилей не на сезонной резине – это неисправность, запрещающая эксплуатацию. Но ведь человек может, например, не захотеть ездить на тех зимних шинах, которые ему предлагают в салоне. Ведь чаще всего там ставят самые дешевые колеса, а клиент может отдавать предпочтение качественным, более дорогим шинам", – подчеркнул Попов в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Попов автоэксперт Зимняя резина требуют более ответственного подхода, а безопасность важнее всего. Человек должен иметь право купить автомобиль на тех шинах, которые хочет, а не на тех, которые ему навяжут.

Также Попов указал, что зачастую автосалоны продают автомобили без грязезащитных фартуков, однако их отсутствие – тоже неисправность, запрещающая эксплуатацию. Их предлагают установить за дополнительные деньги, хотя эта деталь не относится к сезонным, заключил эксперт.

