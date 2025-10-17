Эксперт Блинкин раскритиковал идею обязать салоны продавать машины на сезонной резине

Российских автодилеров могут обязать продавать автомобили на сезонной резине. По словам экспертов, в настоящее время салоны имеют право отдавать клиентам машины на летних шинах даже зимой. Нужны ли такие меры и как они отразятся на потребителях, расскажет Москва 24.
"Экзотическое решение"
Автосалоны могут обязать продавать машины на сезонной резине. Соответствующее письмо в Минпромторг направил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, на сегодняшний день дилеры продают авто с одним комплектом шин, даже если он не подходит по сезону. Из-за этого автомобилистам при покупке авто на неподходящей резине приходится нарушать ПДД, отметили авторы инициативы. При этом сотрудники некоторых салонов якобы пользуются этим, чтобы продать дополнительный комплект и навязать услуги шиномонтажа по завышенным ценам. Кроме того, автомобили с пробегом зачастую продаются с изношенными покрышками, добавили в союзе.
Однако инициативу НАС в беседе с Москвой 24 раскритиковал научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.
По мнению эксперта, отношения автосалонов и клиентов не требуют внешнего регулирования. В вопросе покрышек покупатели сами могут договориться с продавцами, добавил Блинкин.
"Ставят самые дешевые колеса"
Автоэксперт Андрей Ломанов отметил в беседе с Москвой 24, что на сегодняшний день большинство автосалонов уже продают автомобили на сезонной резине.
"Клиент может уехать на новой машине зимой на летних шинах, но такие случаи обычно связаны с недобросовестными салонами. Бывают спекуляции, когда предлагают поставить шины втридорога, но это исключение из правил. В глобальной дилерской сети такого не допустят: подобные ситуации возникают в "местячковых" салонах, которые торгуют серым продуктом или б/у автомобилями, выступая как перекупщики", – отметил Ломанов.
В то же время если и вводить такие инициативы, то точно не на федеральном уровне, убежден специалист.
"Поголовное введение требований к шинам маловероятно, поскольку Россия – страна с разными климатическими зонами. Нельзя предъявлять одинаковые требования к салону в Красноярске и Краснодаре: в одном случае снег выпадает рано, в другом его не бывает почти вообще", – отметил Ломанов.
По мнению Ломанова, в случае принятия таких нововведений стоимость автомобилей не изменится, поскольку цены на зимние и летние шины примерно одинаковые.
"Если и будет увеличение цен на машины, то в рамках стоимости шиномонтажа, балансировки и работы механика", – добавил он.
При этом автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что дилеры в случае такого принуждения могут сэкономить.
"Автор инициативы указывает, что продажа автомобилей не на сезонной резине – это неисправность, запрещающая эксплуатацию. Но ведь человек может, например, не захотеть ездить на тех зимних шинах, которые ему предлагают в салоне. Ведь чаще всего там ставят самые дешевые колеса, а клиент может отдавать предпочтение качественным, более дорогим шинам", – подчеркнул Попов в разговоре с Москвой 24.
Также Попов указал, что зачастую автосалоны продают автомобили без грязезащитных фартуков, однако их отсутствие – тоже неисправность, запрещающая эксплуатацию. Их предлагают установить за дополнительные деньги, хотя эта деталь не относится к сезонным, заключил эксперт.