Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Воздушный аппарат был ликвидирован в ночь на четверг, 1 января, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков БПЛА находятся специалисты экстренных служб.

Таким образом, этой ночью на подлете к Москве было уничтожено уже шесть вражеских беспилотников. О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.

На фоне угрозы атаки БПЛА в аэропорту Домодедово объявлялись временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Однако спустя некоторое время ограничения сняли.