Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.