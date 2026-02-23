Семь полицейских пострадали при взрыве на АЗС в Николаеве

Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

При взрыве на территории недействующей АЗС в Николаеве на юге Украины пострадали семеро полицейских, сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в своем телеграм-канале.

По его словам, правоохранители приехали на пересменку и оставили там служебные автомобили. Двое из раненых – в тяжелом состоянии.

Ранее двое полицейских в Черновицкой области Украины получили ранения из-за взрыва гранаты, брошенной неизвестным в их служебный автомобиль. Мужчин госпитализировали.

До этого мужчина устроил стрельбу в одном из заведений общественного питания в Черкассах на Украине. После этого он забаррикадировался в туалете. Полицейские провели операцию по задержанию стрелка.