Западные спецслужбы приступили к подготовке провокаций на выборах в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Спецслужбы Запада усилили активность по подготовке провокаций на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что уже зафиксированы призывы не признавать итоги выборов со стороны иностранных агентов. По мнению депутата, западные спецслужбы пытаются тотально дискредитировать предстоящее волеизъявление граждан РФ.

Имеющиеся сведения будут переданы полиции для принятия мер реагирования, указал парламентарий.

"Сделаем все возможное, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом", – заключил Пискарев.

Выборы депутатов в Госдуму Федерального собрания России 9-го созыва должны пройти 20 сентября. Они будут назначены в июне указом Владимира Путина. Срок полномочий избранных парламентариев будет действовать 5 лет, то есть до 2031 года.

На заседании коллегии ФСБ России глава государства подчеркнул, что выборы в ГД должны пройти в строгом соответствии с законом. По его словам, особое внимание нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящего голосования. Любое внешнее вмешательство в предвыборную кампанию должно быть исключено, предупредил российский лидер.