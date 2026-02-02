Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 19 млрд долларов с начала года

Фото: depositphotos/pressmaster

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 19,392 миллиарда долларов с начала года, такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли. Для некоторых компаний оценка производится с учетом соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинге BBI представлены 500 богатейших людей мира, включая 20 граждан России. На 2 февраля 2026 года их общее состояние составляет 318,48 миллиарда долларов.

Лидером по приросту стал один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 3,46 миллиарда долларов и достигло 29,9 миллиарда.

Главный бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов сохранил второе место. Его капитал увеличился на 1,28 миллиарда долларов и теперь составляет 27,5 миллиарда. Тройку лидеров замыкает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,93 миллиарда и составило 25,6 миллиарда.

В свою очередь, на четвертой строчке рейтинга, опустившись с третьей, оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Его состояние, увеличившись на 677 миллионов американских долларов, составило 24,4 миллиарда. На пятом разместился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал увеличился на 1,55 миллиарда, достигнув 24,1 миллиарда.

На шестую позицию поднялся бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, который вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года и подпал под санкции ЕС. Сейчас его капитал оценивается в 21,8 миллиарда благодаря увеличению на 2,83 миллиарда.

Владелец "Металлоинвеста" и "МегаФона" Алишер Усманов занял седьмое место за счет увеличения капитала на 1,03 миллиарда долларов – до 20,3 миллиарда. Глава группы "Онэксим" Михаил Прохоров остался на восьмой строчке. Его состояние увеличилось на 30,8 миллиона долларов и достигло 16,6 миллиарда.

Девятое место закрепилось за совладельцем "Новатэка" и "Сибура" Геннадием Тимченко, состояние которого выросло на 1,42 миллиарда и составило 15,7 миллиарда. Замыкает первую десятку основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чей капитал сократился на 786 миллионов – до 13,6 миллиарда.

В то же время состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким, занимающей 19-е место, выросло на 893 миллиона долларов и достигло 8,78 миллиарда.

Ранее стало известно, что общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18 276 миллиардов долларов, побив рекорд 1987 года. Согласно отчету, скорость накопления богатства в прошлом году выросла втрое по сравнению со средними показателями последних 5 лет.

