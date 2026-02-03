"Аэрофлот" проиндексирует "плоские" тарифы впервые с 2024 года

Фото: depositphotos/Nordroden

"Аэрофлот" впервые с 2024 года проведет индексацию так называемых плоских (фиксированных) тарифов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

По информации перевозчика, данная мера позволит частично компенсировать значительный рост расходов. Также в компании пояснили, что затраты существенно выросли, в том числе из-за удорожания услуг наземного обслуживания в аэропортах.

При этом в "Аэрофлоте" подчеркнули, что даже после индексации цены на билеты по многим востребованным направлениям останутся ниже себестоимости. Особенно это касается полетов в отдаленные регионы России.

Ранее авиакомпания открыла продажу билетов по субсидированным тарифам. При этом льготная программа была впервые расширена до 25 направлений, значительная часть из них приходится на Дальний Восток.