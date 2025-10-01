Форма поиска по сайту

01 октября, 13:45

Интернет появится в самолетах компании "Аэрофлот"

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Интернет появится на борту самолетов "Аэрофлота". Компания уже активно занимается проектом, рассказал ее гендиректор Сергей Александровский.

"У нас такой проект есть, мы активно занимаемся. С моим чуть посложнее, чем с интернетом на земле. Да, будет", – цитирует его РИА Новости.

Сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440", рассказывал ранее замгендиректора компании Дмитрий Агафонов.

При этом государственный оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" постарается обеспечить работу Wi-Fi на российских самолетах раньше 2028 года.

Гендиректор предприятия Алексей Волин напомнил, что раньше доступ в интернет на борту некоторых авиалайнеров был через иностранные сервисы, которые настраивались на зарубежные спутники, однако сейчас Россия от них отключена.

