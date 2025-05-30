Первая российская система спутниковой связи 5G прошла испытания

Фото: телеграм-канал "ФПИ"

Первые испытания российской системы спутниковой связи 5G были успешно завершены, сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Летные воздушные испытания демонстратора системы спутниковой связи 5G разработки компании "Телеком-проект-5" были проведены в мае в Томской области по заказу ФПИ. В ходе испытаний с демонстратора, установленного на борту самолета, осуществлялся контроль и управление через сформированную гибридную сеть 5G (стандартная наземная и воздушная сети, созданные демонстратором).

По итогам испытаний была обеспечена устойчивая связь с наземными терминалами, которые имитировали телефоны, работающие по стандарту 5G.

"Проведенные испытания позволяют нам говорить о возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России", – заявил руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел производственную площадку отечественной аэрокосмической компании "Бюро 1440", которая разрабатывает низкоорбитальную спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных.

Столичный мэр подчеркнул, что город будет помогать в развитии подобных предприятий, поскольку их деятельность важна для развития технологий Москвы, а также для научно-технологической независимости всей страны в области спутниковых технологий.