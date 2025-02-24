Сергей Собянин рассказал о московских разработках ракетно-космической отрасли

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел производственную площадку отечественной аэрокосмической компании "Бюро 1440", которая разрабатывает низкоорбитальную спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных.

"Москва является неоспоримым центром космических технологий, ракетно-космической отрасли, в которой работают в настоящее время около 30 тысяч человек. Это десятки предприятий <...> В настоящее время появляется целый ряд новых стартапов, инновационных, высокотехнологичных, современных предприятий, которые создаются практически с нуля", – поделился мэр.

По его словам, одной из таких компаний является "Бюро 1440". Собянин подчеркнул, что город будет помогать в развитии подобных предприятий, поскольку их деятельность важна для развития технологий Москвы, а также для научно-технологической независимости всей страны в области спутниковых технологий.

"Нам нужно иметь свои технологии, свои спутники для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование всего народного хозяйства, как раньше было, и поддерживать безопасность нашей страны", – добавил мэр.

В свою очередь, генеральный директор компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков рассказал, что первые серийные выпуски отечественной системы высокоскоростного спутникового интернета ожидаются уже в ближайшее время. По его словам, система станет "основой цифрового будущего" России. Также он отметил, что "Бюро 1440" занимается производством солнечных батарей.

"Это будет первое крупнейшее роботизированное производство солнечных батарей в нашей стране. 750 тысяч ватт – это мощность производства, которая необходима для успешного вывода нашей группировки на орбиту. Большое количество крайне интересных вызовов, задач. Мы рады развиваться в Москве, рады, что так все действительно быстро происходит", – заключил Шелобков.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что главный комплекс для разработки низкоорбитальной спутниковой группировки связи "Бюро 1440" расположен в столице. В Москве ведется разработка и производство терминалов для межспутниковой лазерной связи "Космос – Космос" и компонентов радиосвязи "Земля – Космос – Земля".

Ранее Собянин рассказал об уникальной разработке столичной компании для МКС. Один из производителей выпустил преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, который позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные.

Другая компания разработала уникальные светодиодные модули для медиафасадов. Градоначальник подчеркнул, что они отличаются высоким качеством изображения. По словам мэра, раньше такие модули выпускал только один производитель, который ушел из России.

