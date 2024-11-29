Собянин назвал Москву полигоном для испытания различных передовых разработок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва является одним из основных отечественных центров разработки и развития технологий, которые используются в различных отраслях экономики и социальной сферы. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Москва уже не первый год оказывает поддержку инновационному бизнесу. Ему предоставляют доступ к разнообразным сервисам – от обучающих программ и помощи в поисках партнеров до поддержки выхода на рынок и грантов на масштабирование производства.

Однако он добавил, что перед выходом на рынок любое технологическое решение должно быть испытано в реальной бизнес-среде. Для этого разработчик новой технологии должен найти компанию, которая реализовала бы это. В связи с этим запущена программа пилотных тестирований инноваций, участником которой может стать любая организация. На данный момент развита крупнейшая в мире сеть для пилотирования инноваций – 257 площадок.

"Буквально вся Москва стала полигоном для испытания передовых разработок разных отраслей. Новаторам доступны испытания в реальных условиях по 18 направлениям: реабилитация, досуг и культура, здравоохранение, промышленное производство, спорт, образование, туризм, строительство, ЖКХ, IT, безопасность, транспорт, ритейл, связь, экология, фудтех, финансы, медиатехнологии", – добавил Собянин.

В числе площадок пилотного тестирования инноваций присутствуют крупнейшие компании: "Сибур", РЖД, а также Боткинская больница и Московский зоопарк. На данный момент 481 разработка прошла испытание, еще 67 находятся на этапе пилотирования. При этом объем продаж технологий за последние 4 года составил более 1,6 миллиарда рублей.

Так, в столичном Центре реабилитации и образования № 7, где проходят обучение дети с особенностями здоровья, установлена всесезонная лыжная трасса "Сноупласт" от одноименной компании. Она имитирует накатанный снег и позволяет кататься на лыжах в любой сезон, даже летом. Данная разработка помогает малышам с ДЦП в реабилитации. Сейчас трассу хотят установить и в регионах, например в Сочи.

Другая разработка – автоспортивный симулятор GameSTUL, созданный компанией "Игровые системы". Она помогает научиться преодолевать препятствия на дорогах. Технология уже прошла испытание в Московском государственном университете спорта и туризма, после чего была запущена в серию. На основе нее был создан симулятор для пилотирования самолета.

Кроме того, была создана система учета энергоресурсов на базе УМ-31 SMART и ПО "RoMonitoring" от компании "Связь Инжиринг М", которая позволяет сэкономить время на сбор и обработку данных, уменьшить потери и исключить возможность кражи ресурсов. Данную разработку уже активно внедряют в столичных многоквартирных домах, а также в регионах.

Еще одна технология "Навирос-Патруль" помогает превратить любую мобильную платформу в многофункциональный программно-аппаратный комплекс, который без помощи человека сможет перемещаться по труднодоступным местам. Система также позволяет обнаружить дефекты и найти решение для их устранения. Ее уже протестировали на строительной площадке Фонда международного медицинского кластера. В результате она смогла заинтересовать и другие компании.

В Объединении "Выставочные залы Москвы" приступили к испытанию разработки "СВМ Арт" от компании "Ланкроникс". С помощью данной технологии сотрудники музея в режиме реального времени могут изучать деятельность выставок: количество посетителей, время наибольшего наполнения музея в течение дня и другое.



Некоторые технологии жители столицы могут испытать самостоятельно. Например, в Московском зоопарке тестируются панели с динамическим изображением 3D sTile technology от компании "3Д Стайл". Они размещены неподалеку от вольеров животных, изображения которых оживают при движении наблюдающего.

Кроме того, в кластере "Ломоносов" завершается испытание мобильного приложения на основе ИИ от компании "Парковки Москвы", с помощью которого владельцы могут сдавать в аренду пустующие парковочные места.

"Программа пилотного тестирования инноваций Агентства инноваций Москвы завоевала признание за рубежом. В 2023 году она была признана "Прорывной компанией года" по версии премии ReforumAwards, которая впервые проводилась в рамках Международного форума о трендах будущего Reforum", – подытожил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что грантовая программа по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии.

Чтобы поддержать научные команды столичных стационаров, в 2022 году учредили специальные гранты мэра Москвы. За два года на соискание грантов претендовали 325 проектов, из них поддержку уже получили 142 проекта.

На сегодняшний день успешно завершены первые этапы 27 исследований, результаты которых можно внедрять в систему здравоохранения. Некоторые из разработанных решений впервые применили в клинической практике не только в России, но и в мире. В 2024 году столичные медики завершат еще 72 проекта.

