Собянин: Москва продолжит поддерживать экономику субсидиями и грантами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва планирует направить из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели", – подчеркнул он.

По словам мэра, еще одним направлением является создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели город планирует выделить 60,7 миллиарда рублей.



В частности, на площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ "Технополис Москва" будет продолжено возведение инфраструктуры для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Кроме того, среди основных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в будущем году, значится комплекс зданий Национального космического центра, указал Собянин.

Он добавил, что столица продолжит заключать офсетные контракты.



Между тем в 2025 году расходы на социальную сферу составят половину бюджета Москвы. Более 689 миллиардов рублей будет направлено на поддержку жителей города. Также средства выделены для обеспечения москвичей бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием и предоставления льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

