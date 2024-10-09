Более 210 млрд рублей будет направлено на развитие промпотенциала Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На развитие промышленного потенциала Москвы будет привлечено свыше 210 миллиардов рублей, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, в разных районах столицы появится более 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения.

"Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой площадки под локализацию производств", – отметил Ликсутов.

Планируется, что до 2029 года инвесторы построят 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в Зеленограде завершится строительство четырех заводов строительной отрасли. Также в Походном проезде введут в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона.

"Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Суммарно город получит более тысячи новых рабочих мест", – добавил Гарбузов.

Как ранее сообщалось, более 8,5 тысячи рабочих мест появится в южной части Москвы в рамках программы МПТ. Девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в Бирюлеве Восточном, Нагатинском Затоне и Нагорном.