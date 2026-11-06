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06 ноября, 19:40

Шоу-бизнес

Роскомнадзор подал в суд третий за год иск к блогеру Wylsacom

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Роскомнадзор направил в арбитражный суд Москвы исковое заявление к блогеру Wylsacom (настоящее имя – Валентин Петухов). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск поступил в суд 5 ноября и пока не принят к рассмотрению. Предмет и причина претензий неизвестны. С начала этого года ведомство подало в суд иск к блогеру уже в третий раз.

В сентябре этот же суд взыскал с Петухова более 1,2 миллиона рублей – задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу за четвертый квартал 2025 года. Сейчас в производстве находится еще один иск Роскомнадзора – о взыскании более 468 тысяч рублей обязательных отчислений, но его рассматривают в упрощенном порядке.

Wylsacom ведет популярный канал о гаджетах. Помимо обзоров технорынка, там публикуется реклама производителей смартфонов, персональных компьютеров и техники.

С 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы должны перечислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода от услуг по размещению рекламы для потребителей. Собранные средства идут на государственную поддержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин и баз данных, включенных в единый реестр российских программ. Полноту и своевременность выплат по закону контролирует Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о взыскании чуть более 19 тысяч рублей с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева. Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 9 октября. Предположительно, речь идет о задолженности блогера по обязательным отчислениям в бюджет за размещение рекламы в интернете.

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