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12 октября, 17:54

Шоу-бизнес

Роскомнадзор подал иск к блогеру Эдварду Атеве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/edvard_atevа

Роскомнадзор обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о взыскании чуть более 19 тысяч рублей с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 9 октября, на данный момент оно не рассмотрено. Предположительно, речь идет о задолженности блогера по обязательным отчислениям в бюджет за размещение рекламы в интернете.

Ранее ведомство подало несколько таких исков к блогерам. В частности, Роскомнадзор обратился в суд с заявлением о взыскании с рэпера и блогера Booker (настоящее имя – Федор Игнатьев. – Прим. ред.) около 20 тысяч рублей. Иск о взыскании 4,8 тысячи рублей был подан и к бывшей участнице шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой.

До этого суд взыскал с блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, более 1,2 миллиона рублей. Блогер, размещавший рекламу производителей смартфонов, компьютеров и других устройств, не перечислил в бюджет обязательные 3% от рекламных доходов.

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