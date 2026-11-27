Фото: depositphotos/bogdanwankowicz​

Польские пограничники передадут российским коллегам двух собак, случайно пересекших границу. Об этом сообщил глава гмины Бранево Якуб Борнус, пишет РИА Новости.

По его словам, дворняжек – серую и рыжеватую, ростом примерно до середины икры, – заметили на пограничном переходе около двух недель назад. Местные власти отловили животных и попытались найти их владельцев, разместив объявление в социальных сетях муниципалитета. Однако никто не откликнулся.

Тогда для собак приобрели корм и поводки, а также решили передать их в приют для бездомных животных. Перед этим дворняг осмотрел ветеринар. Специалист подтвердил, что животные здоровы, и обнаружил у них российские чипы.

После этого местные власти уведомили пограничников, чтобы те организовали встречу на границе и передали собак российской стороне. Борнус отметил, что наличие чипов означает, что у животных есть дом и их кто-то ждет.

Глава гмины также рассказал, что в интернете развернулась кампания против возвращения дворняг в Россию. По его словам, несколько женщин, называющих себя любителями животных, выступили против передачи собак, однако не смогли доказать, что являются их владелицами. Борнус подчеркнул, что животных возвращают в Россию в соответствии с международным соглашением.

Ранее кот, которого неизвестные бросили на станции "Комсомольская", обрел новый дом. Забрать животное решила сотрудница метрополитена Анастасия Гусько, которая уже придумала питомцу имя – Тимофей.

Кота оставили в переноске с полным пакетом документов. Сотрудники подземки оперативно обеспечили его безопасность, так как пребывание животных в метро представляет серьезную угрозу.