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Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения увеличится до 20 227 рублей в 2027 году. Соответствующие параметры обозначены в законе о федеральном бюджете, который одобрил Совет Федерации.

Прожиточный минимум вырастет с нынешних 18 939 рублей.

При этом для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в следующем году составит 22 047 рублей, для пенсионеров – 17 395 рублей, для детей – 19 620 рублей. В 2026 году эти значения составляют 20 644, 16 288 и 18 371 рубль соответственно.

Ранее Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда в России. С 1 января 2027 года МРОТ увеличится на 6,8% и достигнет 28 935 рублей в месяц.

Также будет изменен порядок определения минимальной оплаты труда на 2027–2029 годы. Показатель будут устанавливать с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.