Фото: департамент культуры города Москвы

В московских парках, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись первые 17 катков с искусственным покрытием. Например, они ждут горожан и туристов в саду имени Н. Э. Баумана, усадьбе Воронцово, музее-заповеднике "Царицыно", парках "Сокольники", "Красная Пресня", Измайловском, Таганском, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Самый протяженный – длиной 1,7 километра – развернулся на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Он имеет площадь почти 13,5 тысячи квадратных метров и одновременно может вместить около 2,5 тысячи человек. Локацию украсили световой инсталляцией "Звездное небо".



"Этой зимой в городских парках зальют 35 катков. В течение сезона на них будут проходить выступления фигуристов и спектакли, музыкальные программы и мастер-классы", – рассказала Сергунина.

По ее словам, ледовые пространства с натуральным покрытием начнут работать при установлении минусовой температуры.

От кинопоказов до аудиоспектакля

Часть площадок, в том числе в Парке Горького и ландшафтном парке "Митино", примет первых посетителей в декабре. В кинопарке "Москино" предложат прокатиться на коньках среди декораций Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов и в процессе посмотреть советские фильмы на большом экране. На нем будут показывать такие ленты, как "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Варвара-краса, длинная коса", "Огонь, вода и… медные трубы". Помимо этого, жителей и гостей столицы ждет ледовое шоу, вдохновленное русскими сказками и отечественными кинокартинами, которое представит двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Каток в Парке Горького в этом году откроется в юбилейный, 95-й раз. Его площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Здесь для всех желающих подготовили программу "Бал-маскарад", основной частью которой станет аудиоспектакль. Участники познакомятся с этапами создания театральных постановок, работой гримеров, костюмеров и бутафоров. Кроме того, для горожан и туристов пройдут анимационные интерактивы, подвижные игры и световое шоу.

Расписание и условия посещения катков можно посмотреть на сайтах и страницах парков в социальных сетях, а также в сервисе "Мосбилет".

1 декабря начнется третий сезон проекта «Зима в Москве». Он объединит больше 500 площадок. По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия. Тема этого сезона – "Тепло большого города".

Условия для зимнего отдыха созданы по всему городу: в парках, скверах, на природных территориях и в жилых кварталах. Для москвичей и туристов будет работать 1 280 катков, 434 лыжные трассы, 197 ледяных горок и 20 снежных городков, 2 378 многофункциональных площадок для зимних видов спорта и восемь горнолыжных комплексов.

Кроме того, в декабре стартует сразу несколько благотворительных акций. Каждый может помочь тем, кто сейчас очень нуждается в поддержке: детям из новых регионов, участникам специальной военной операции, людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, ребятам и взрослым, которым требуется лечение или реабилитация.

Около 1,3 тысячи катков планируют открыть в Москве зимой 2026 года. Специалисты завершают подготовку к сезону. Более 240 площадок оборудуют искусственным льдом, еще свыше тысячи будут с естественным покрытием.

Катки с искусственным льдом заработают во всех округах столицы и смогут принимать посетителей при плюсовой температуре. Для заливки площадок с естественным льдом потребуется дождаться устойчивых морозов.

