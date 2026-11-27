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Россияне смогут наблюдать выстроившиеся в ряд Юпитер, Марс и Венеру на утреннем небе 30 ноября, рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета и руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.

"Планеты будут видны невооруженным глазом, с телескопом можно рассмотреть детали на Юпитере", – цитирует Иванова РИА Новости.

В один ряд с планетами также встанет Луна. Дополнительно перед восходом Солнца можно будет заметить Меркурий – он тоже присоединится к параду планет. Иванов объяснил, что в космосе небесные тела не образуют идеальную прямую. Они будут находиться с одной стороны от Солнца, поэтому наблюдателям с Земли покажется, что планеты выстроились в ряд.

Ранее в Московском планетарии сообщали, что самую большую полную Луну 2026 года можно будет наблюдать в России 24 декабря. Астрономы поясняли, что суперлунием называют совпадение полнолуния с перигеем – точкой лунной орбиты, в которой спутник Земли находится ближе всего к планете. 24 декабря разница между полнолунием и прохождением Луной перигея составит всего 7 часов 1 минуту.

