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Репатриация тел основателей сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных, погибших в ДТП в Чили, пока невозможна из-за незавершенной процедуры идентификации личностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона Магальянес.

В ведомстве пояснили, что характер происшествия и обстоятельства гибели требуют ряда процедур, которые должна провести служба судебной медицины. Ее задача – установить личности погибших научными методами.

При этом в прокуратуре не уточнили, когда идентификация завершится и разрешена ли передача тел родственникам.

Смертельное ДТП произошло в Чили 21 ноября. Туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком по пути в чилийский город Пуэрто-Наталес.

В российском посольстве сообщили, что в результате аварии погибли двое граждан России, однако их личности не раскрывались. СМИ сообщили, что в ДТП погибли Цыпины. Спустя время в компании "Четыре лапы" подтвердили их смерть.

Комментируя произошедшее, в прокуратуре Чили заявили, что на разбирательство по факту ДТП отведено 90 дней. Водителю микроавтобуса, в котором ехали Цыпины, назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Второму участнику ДТП – водителю грузовика предъявили обвинение по отдельному преступлению после обнаружения в его организме кокаина.