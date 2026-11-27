Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Хищная жирянка зацвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Находится она в Пальмовой оранжерее на Хищном болоте. Там представлена экспозиция, посвященная насекомоядным растениям.

Как пояснили в саду, в природе жирянка (Pinguicula) ведет себя как хищник. Ее ловушкой служат листья, поверхность которых усеяна множеством железок. Одни выделяют клейкое вещество, и мелкие насекомые прилипают к нему, а другие дают пищеварительные ферменты. За счет добычи растение получает дополнительные питательные вещества.

В отличие от венериной мухоловки, жирянка не захлопывает ловушку и не делает резких движений. Ее охоту трудно заметить невооруженным глазом, поэтому наблюдать за растением лучше вблизи.

Ранее в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода" также расцвела хищная пузырчатка. Ее сиреневые цветки поднялись над водой, а охотничьи ловушки при этом скрыты под поверхностью водоема. Добычей пузырчатки становятся небольшие водные животные.

Захват происходит с помощью крошечных пузырьков. Когда жертва задевает чувствительные волоски, вода стремительно втягивается в полость, после чего клапан закрывается.

