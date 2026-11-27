Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской медиабанк "Мосфото" подготовил тематическую подборку фотографий ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября. На снимках запечатлены мамы с детьми, их объятия, улыбки и моменты совместного досуга в столице, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Кадры посвящены семейным ценностям, родительской заботе и теплым отношениям между близкими. Все фотографии проверены и легальны. Их можно бесплатно скачивать и использовать в социальных сетях, мессенджерах, СМИ и презентациях, если не указаны другие условия. При публикации необходимо указать источник – foto.mos.ru.

К празднику в Москве также подготовили программу мероприятий для детей и взрослых. В музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и творческие встречи.

28 ноября в Государственном Дарвиновском музее организуют занятия для всей семьи. Посетители узнают об особенностях материнства в природе, смогут принять участие в квесте и мастер-классах, а также создать подарки для мам. В этот же день в библиотеке № 44 имени В. Г. Короленко состоится литературно-музыкальный вечер со стихами известных поэтов в сопровождении живой музыки.

29 ноября в кинотеатрах сети "Москино" покажут советские фильмы "Мачеха" и "Родня", посвященные семейным отношениям и материнской любви. Творческие занятия, концерты и специальные программы также пройдут в городских парках и культурных центрах.

Подробнее о праздничных событиях и билетах на некоторые из них без наценок и комиссии можно узнать в сервисе "Мосбилет". Там представлены анонсы мероприятий подведомственных столичному департаменту культуры учреждений, включая премьеры, выставки, спектакли и концерты.

При покупке билетов на мероприятия, для которых требуются персональные данные посетителей, пользователям со стандартной или полной учетной записью достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию – Mos ID. При упрощенной учетной записи обязательные сведения нужно заполнить вручную.

Детские билеты оформляет сопровождающий взрослый: для посетителей младше 14 лет достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Предъявлять документ ребенка при посещении культурных мероприятий не потребуется.

Ранее женщины в России назвали идеальным Днем матери отдых от домашних дел или совместный ужин с семьей. Молодые мамы до 24 лет чаще выбирают возможность отдохнуть, а женщины постарше предпочитают праздничные застолья и поездки.

Опрос показал, что с возрастом интерес к целенаправленному празднованию снижается: если среди мам до 30 лет его отмечают 67%, то в группе 45–59 лет – только 45%.