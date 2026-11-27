Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сам внес правки в совместный с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте документ, который касается украинского конфликта, передает RT со ссылкой на Politico.

После переговоров в поместье Мар-а-Лаго Белый дом и штаб-квартира НАТО распространили официальный документ. В нем Россию призвали не допускать действий, расширяющих конфликт, и как можно скорее добиться мира. Спустя несколько часов Трамп опубликовал в Truth Social обновленную версию. Предостережение в ней распространено и на Украину.

Анонимный представитель НАТО заявил, что "первоначальный вариант документа был официально согласован обеими сторонами". По его словам, это свидетельствует о том, что Трамп изменил документ в одностороннем порядке. В СМИ отмечают, что таким образом глава Белого дома поменял содержание и тональность послания без согласования с партнерами.

Трамп ранее отметил, что НАТО стремится к прекращению боевых действий на Украине так же, как Москва и Киев. Такое заявление он сделал по итогам встречи с Рютте 26 ноября. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам урегулирования конфликта.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что Владимир Путин заинтересован в завершении украинского кризиса и готов заключить мирную сделку.

