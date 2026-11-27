Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

"Черную пятницу" в России необходимо переименовать в "дешевку", заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с изданием "Абзац".

По его мнению, новое название точнее передает суть распродаж и ближе к русским традициям. Покупателям оно может быть понятнее, поскольку прямо указывает на низкие цены и скидки. Глава ФПБК также считает, что использование русского слова поможет сохранить культурную идентичность и окажется удачным для рекламы.

"Возвращение к родному слову – это не изоляция и не борьба с Западом, а забота о языке и культурной идентичности", – подчеркнул Бородин.

Он добавил, что "дешевка" ассоциируется с ярмаркой, народным праздником и щедростью. По его словам, слово прямо говорит о низкой цене, доступности и выгоде.

Масштабные распродажи стартуют 27 ноября и будут проходить в течение нескольких дней в рамках традиционной "черной пятницы". В этот период торговые площадки заявляют о рекордных скидках и привлекают миллионы покупателей

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил, что в период сезонных распродаж мошенники активизируются и обманывают покупателей с помощью поддельных интернет-магазинов, фальшивых курьеров и подозрительно низких цен на площадках объявлений.

По словам эксперта, один из распространенных способов обмана – создание копий сайтов известных магазинов и маркетплейсов. На таких ресурсах предлагают скидки от 50 до 70% от обычной стоимости товаров. Получив предоплату, злоумышленники перестают отвечать покупателям, а сайт вскоре исчезает.

