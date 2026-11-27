Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

По данным ведомства, из-за падения фрагментов дронов в многоквартирном доме выбило окна. Кроме того, загорелись два частных дома. На места прибыли оперативные и специальные службы.

Ранее в Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак БПЛА и детонации взрывоопасного предмета пострадали семь человек, включая девочку 2012 года рождения.

Повреждены 15 жилых домов и 10 объектов инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили 15 транспортных средств, в том числе два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.

