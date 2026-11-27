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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин участвовать в саммите G20. Об этом он заявил журналистам на мероприятии в своей резиденции Мар-а-Лаго.

"Я не знаю, но если он захочет приехать, то, разумеется, может это сделать", – отметил американский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите пока не принято. При этом Россию в любом случае представят на высоком уровне.

Саммит G20 состоится в Майами 14–15 декабря. В США неоднократно заявляли о желании видеть Путина среди участников встречи. В то же время глава евродипломатии Кая Каллас выступила против его приглашения.